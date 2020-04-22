بوريل يأسف لمعارضة اميركا لطلب ايران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

وقال بوريل في مؤتمره الصحفي الاربعاء في بروكسل، لقد كنا قد اعلنا من قبل بان العقوبات لا ينبغي ان تؤثر على الانشطة التجارية للاغراض الانسانية.

واضاف، ان المشكلة هي ان ايران لا تمتلك المصادر اللازمة لشراء السلع اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

واوضح بوريل بان الاتحاد الاوروبي يدعم خفض الحظر على ايران وطلبها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.

واعرب عن اسفه لمعارضة الولايات المتحدة لقرار صندوق النقد الدولي في هذا المجال، معتبرا انه "كان من المفترض الموافقة على هذا الطلب لاسباب انسانية ولكن وفقا لقوانين الصندوق لا امكانية لمنح هذا القرض في حال معارضة دول اخرى" حسب قوله.

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