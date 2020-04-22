٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83761527
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سناتور روسي يرفض مزاعم اميركا ضد ايران حول انتهاك قرار مجلس الامن

سناتور روسي يرفض مزاعم اميركا ضد ايران حول انتهاك قرار مجلس الامن

موسكو / 23 نيسان / ابريل /ارنا- رفض رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ الروسي) مزاعم اميركا القاضية بان ايران انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بسبب اطلاقها القمر الصناعي العسكري "نور-1".

وقال كنستانتين كاساتشوف في تصريح للصحفيين الاربعاء في موسكو، لا يوجد اي قرار ملزم لايران بعدم القيام بهذا العمل.

واضاف، ان تصريحات المسؤولين الايرانيين حول اطلاق القمر الصناعي العسكري "نور-1" والذي لا ينتهك قرار مجلس الامن الدولي، صائبة لانها لا تحمل معدات نووية.

واكد السناتور الروسي قائلا، انه ينبغي الانتباه الى ان مفهوم القمر الصناعي العسكري لا يعني انه مزود بالسلاح.

وقد اطلق الحرس الثوري صباح الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1".

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة حامل القمر الصناعي "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.    

انتهى ** 2342

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