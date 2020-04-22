ايران ونخجوان تبحثان بشان التعاون الثنائي في مجال الطاقة

وفي اللقاء اشار القنصل الايراني العام في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان، الى اهمية قطاع الطاقة في التعاون بين دول المنطقة، لافتا الى طاقات البلاد لتوفير حاجات الجيران في هذا المجال.

من جانبه اشار رئيس مؤسسة النفط والطاقة في جمهورية نخجوان الى التذبذبات الاخيرة في اسواق الطاقة واعتبر ذلك حدثا مهما في مجال تجارة الطاقة من شانه ان يترك تاثيرات كبيرة على الانشطة الاقتصادية للدول المختلفة وان يؤدي الى ايجاد تحديات مختلفة للاقتصادات المالكة للطاقة.

وتم البحث خلال اللقاء حول التعاون الودي مع جمهورية نخجوان لتوفير الطاقة لها، ودور ذلك في العلاقات الشاملة بين الجانبين.

واعرب الجانبان عن الامل بالمزيد من دراسة مجالات التعاون بين الجانبين في مرحلة ما بعد كورونا.

انتهى ** 2342