آية الله جنتي: نجاح الحرس الثوري في اطلاق القمر الصناعي اذهل الاعداء وابهج الاصدقاء

وفي رسالة وجهها بالمناسبة، الاربعاء، هنأ آية الله جنتي بنجاح الحرس الثوري في اطلاق القمر الصناعي "نور-1" ووضعه في المدار حول الارض.

وجاء في جانب من الرسالة، ان الحرس الثوري اضاف اليوم ورقة ذهبية اخرى الى سجل البلاد بنجاحه في اطلاق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل "قاصد" ووضعه في مدار حول الارض.

واضاف، ان هذه المفخرة الكبرى التي تحققت للمرة الاولى وباستخدام صاروخ حامل للقمر الصناعي ثلاثي المراحل، قد اذهلت الاعداء وابهجت الاصدقاء وانني اهنئ جميع الاعزاء الذين ساهموا في تحقيق هذه المفخرة.

واكد آية الله جنتي بانه على اعداء الثورة الاسلامية ان يعلموا بان هذه هي بداية حركة الحرس الثوري في مجال الفضاء ومن المؤكد ان حراس الاسلام، بحصولهم على الخدمات الفضائية من هذا القمر الصناعي ومن سائر الاقمار الصناعية ان شاء الله تعالى، سيزرعون اليأس في نفوس الاعداء اكثر مما مضى.

انتهى ** 2342