عجوز تسعيني ايراني يتعافى من مرض كورونا

وافاد مراسل وكالة "ارنا" ان العجوز "عباس محمود نجاد" البالغ من العمر 92 عاما من مدينة جلفا التابعة لمحافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) قد غادر المستشفى بعد تعافيه من مرض كورونا المستجد.

وقال رئيس شبكة الصحة في مدينة هادي شهر محمد قنبري في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، ان هذا الرجل البالغ من العمر 92 عاما هو المريض الاكثر سنا الذي يتعافى من مرض كورونا في محافظة آذربيجان الشرقية.

واضاف قنبري، ان هذا المريض كافح للتغلب على المرض على مدى 10 صعبة وبالتالى تماثل الى الشفاء وغادر المستشفى.

يذكر ان العديد من المسنين والمسنات، تبلغ اعمارهم من السبعين حتى فوق المائة، تعافوا من مرض كورونا في مختلف انحاء البلاد.

وتشير احدث الاحصائيات في البلاد الى اصابة 85 الفا و 996 شخصا بفيروس كورونا لغاية يوم الاربعاء فيما بلغ عدد المتعافين 63 الفا و 113 شخصا والمتوفين 5391 شخصا.

انتهى ** 2342