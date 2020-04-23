آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الخميس 23 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات : 2,638,909 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 184,249 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :722,055 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 849,092 - الوفيات : 47,681 - المتعافون : 84,050
اسبانیا، المصابون : 208,389 - الوفيات : 21,717 - المتعافون :85,915
ايطاليا، الاصابات : 187,327 – الوفيات : 25,085 - المتعافون :54,543
فرنسا، المصابون : 159,877 - الوفيات : 21,340- المتعافون : 40,657
المانيا ، المصابون : 150,648 - الوفيات :5,315 – المتعافون : 99,400
بريطانيا، المصابون : 133,495 الوفيات : 18,100 - المتعافون : -
تركيا، المصابون : 98,674 – الوفيات: 2,376 – المتعافون: 16,477
ایران، المصابون : 85,996- الوفيات : 5,391 - المتعافون : 63,113
الصين، المصابون : 82,798 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,207
روسيا، المصابون : 57,999 – الوفيات: 513 – المتعافون : 4420
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