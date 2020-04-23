٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83761704
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /23 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الخميس على الشكل التالي :

آخر تحديث : الخميس 23 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,638,909 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 184,249  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :722,055 شخصا     

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون : 849,092 - الوفيات :  47,681 - المتعافون : 84,050

اسبانیا، المصابون : 208,389 - الوفيات :  21,717 - المتعافون :85,915

ايطاليا، الاصابات : 187,327 – الوفيات : 25,085 - المتعافون :54,543

فرنسا، المصابون : 159,877 - الوفيات : 21,340- المتعافون :  40,657

المانيا ، المصابون : 150,648 - الوفيات :5,315  – المتعافون : 99,400

بريطانيا، المصابون : 133,495 الوفيات : 18,100 - المتعافون  :  -

تركيا، المصابون : 98,674 – الوفيات: 2,376 – المتعافون: 16,477

ایران، المصابون : 85,996-  الوفيات : 5,391 - المتعافون : 63,113

الصين، المصابون : 82,798 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,207

روسيا، المصابون : 57,999 – الوفيات: 513 – المتعافون :  4420

انتهى** 2344

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