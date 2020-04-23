آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران/22 نيسان/أبريل/إرنا- بعث رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني رسالة اليوم الأربعاء الى القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، هنأ فيها بحلول ذكرى تأسيس الحرس الثوري وأضاف، "ان الحرس الثوري هو الذراع القوي لاقتدار وأمن الجمهورية الإسلامية ورصيد أبدي لا ينفد للشعب الإيراني الشريف".