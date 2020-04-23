٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83761732
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وزیر الدفاع : قواتنا المسلحة جاهزة لمواجهة أی تهدید مستقبلی

وزیر الدفاع : قواتنا المسلحة جاهزة لمواجهة أی تهدید مستقبلی

طهران/ 23 نیسان/ ابریل/ ارنا - أكد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي، أن القوات الايرانية المسلحة متيقظة دائما وهي ترصد تطورات المنطقة والعالم ، وبالتالي فهي تتمتع بالجهوزية لمواجهة أي تهديد في المستقبل.

جاء ذلك في جلسة للجنة الاستراتيجية في وزارة الدفاع اليوم الخميس خصصت لبحث سبل تحقيق شعار العام الايراني الجديد وهو عام " قفزة الابتاج" .

واكد العميد حاتمي خلال الجلسة أن الصناعات الدفاعية معنية بهذا الشعار ، ومن هنا لابد من الاستفادة القصوى من الظروف والامكانات الموجودة في البلاد والقوات المسلحة لاحداث قفزة في هذه الصناعات.

واعتبر وزير الدفاع ان الاولويات والمقدمات اللازمة لتحقيق شعار قفزة الانتاج تتمثل في الادارة الثورية الجهادية ، والمعرفة الصحيحة والواقعية للتهديدات الشاملة من قبل نظام الهيمنة ، وطرق المواجهة مع الحظر الظالم ، وتقوية الارادة والثقة لدى المسؤولين ، وتنمية الدوافع الالهية ، وايجاد مصادر مالية غير مرتبطة بالميزانية الحكومية ، ووضع السياسات الاستراتيجية .

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