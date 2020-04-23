عراقجي: مواجهة كورونا بحاجة الى اجراءات عالمية مشتركة

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية اجراها عراقجي مساء امس مع مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الهولندية "فاندربلاس" ، تناولت مختلف قضايا العلاقات الثنائية والدولية .

واضاف عراقجي : أن فيروس كورونا انتشر اليوم ليس فقط في إيران ولكن في كل الدول تقريبا، ومواجهته تتطلب جهدا حقيقيا وتحرك جماعي، وقال أن إيران وبالإضافة إلى محاربة الفيروس، تواجه اليوم حظر أمريكي غير قانوني وغير إنساني، مما يضاعف الضغط على الشعب الإيراني.

وشدد على أن الحظر الأمريكي الأحادي والظالم ضد إيران يشكل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، وبالتالي يجب أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة من قبل المجتمع الدولي.

في هذه المحادثة، عبر المسؤول الهولندي عن تعاطفه مع الشعب الإيراني، واعتبر مواجهة كورونا مسؤولية عالمية.

وشدد على التزام بلاده بالتعددية على الساحة الدولية ومساعدة المؤسسات الدولية لضمان الصحة والسلامة، مضيفا أن هولندا تواصل دعم الاتفاق النووي والآليات ذات الصلة.

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