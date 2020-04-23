قائد حرس الثورة: اطلاق القمر الصناعی نور بدایة نشوء قوة عالمیة

وفي مدونة له اليوم الخميس كتب اللواء سلامي : ان قوات حرس الثورة تالقت اليوم وفتحت طريقا نورانيا نحو السماء بفضل العون الالهي ودعاء قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الشريف.

واضاف : لقد دخل حرس الثورة اليوم عالم الفضاء بفضل جهود خبراء القوة الجوفضائية ومؤسسة الابحاث والدراسات وجهاد الاكتفاء الذاتي .

وتابع قائلا : اننا ننظر الى الارض اليوم من السماء وهذا يعني بداية ايجاد قوة دولية.

وقد اطلق الحرس الثوري صباح امس الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1".

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

انتهى** 2344