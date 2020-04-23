٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83762108
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5481 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5481 شخصا

طهران/ 23 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 87 الفا و26 شخصا، وبوفاة 90 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5481 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1030 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 87 الفا و 26 حالة لغاية الان بينهم  3105 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 64 الفا  و843 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 90 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5481   شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 389 الفا و507 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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