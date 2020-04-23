جهانغيري يهنئ باطلاق القمر الصناعي نور بنجاح

وقدم جهانغيري التهاني والتبريكات للشعب الإيراني والنخب العلمية الايرانية والعلماء والباحثين وقادة الحرس بمناسبة الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور في يوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية .

واضاف جهانغيري إن مثل هذه النجاحات، تذكرنا بالخدمات الكبيرة والرائعة للشهداء من أمثال حسن طهراني مقدم وأمثاله .

وقد اطلق الحرس الثوري صباح امس الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1".

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

انتهى** 2344