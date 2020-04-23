٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٤١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83762141
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جهانغيري يهنئ باطلاق القمر الصناعي نور بنجاح

جهانغيري يهنئ باطلاق القمر الصناعي نور بنجاح

طهران / 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - في رسالة على حسابه الشخصي على تويتر، هنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، إطلاق القمر الصناعي نور بنجاح.

وقدم جهانغيري التهاني والتبريكات للشعب الإيراني والنخب العلمية الايرانية والعلماء والباحثين وقادة الحرس بمناسبة الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور في يوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية .

واضاف جهانغيري إن مثل هذه النجاحات، تذكرنا بالخدمات الكبيرة والرائعة للشهداء من أمثال حسن طهراني مقدم وأمثاله .

وقد اطلق الحرس الثوري صباح امس الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1".

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

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