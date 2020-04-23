اللواء سلامی : جادون فی الدفاع عن أمننا الوطنی

جاء ذلك خلال تفقد اللواء سلامي بمعية قائد القوات البحرية للحرس وعدد من ضباط قيادة الاركان لمنطقة نازعات وجزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسي في الخليج الفارسي.

واشار الى الامريكيين قد جربوا مواقفنا في السابق وهذا ما يكفي لاذعانهم لهذه الحقائق ، مضيفا : إننا أيضا أبلغنا وحداتنا العسكرية في البحر أن تستهدف اي سفينة حربية لجيش امريكا الارهابي اذا هددت أمن سفننا التجارية أو الحربية .

وضمن تبريكه بمناسبة نجاح اطلاق قمر نور المتعدد الاغراض الى الفضاء ، أوضح اللواء سلامي أن الرسالة التي تحملها هذه العملية هي أننا مصممون على توسيع نطاق قدراتنا الدفاعية في البر والبحر والجو ، ولن نتوقف مطلقا وسيشهد كل يوم انجازا جديدا للقدرات المتطورة لحرس الثورة.

انتهى** 2344