ظریف : القوات الامريكية تستفز قواتنا في الخليج الفارسي

واشار ظريف في حسابه على تويتر اليوم الخميس الى المشاكل التي تعاني منها امريكا والناجمة من كورونا وقال، أن 5 الاف عنصر في الجيش الأمريكي مصابون بمرض Covid-19، ويجب على ترامب أن ينظر في وضعهم، وليس اطلاق التهديدات التي تسر إرهابيي صدام.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، هدد أمس في حسابه على تويتر بالقضاء على الزوارق الايرانية في الخليج الفارسي ، وقال انه اوعز الى القوات البحرية الامريكية بتدمير الزوارق الايرانية اذا ضايقت السفن الامريكية.

ان ترامب بهذه الافتراءات اراد التغطية على الانتقادات الموجهة الى ادارته في موضوع مواجهة كورونا وحرف الانظار باتجاه سلوكيات قواته البحرية في الخليج الفارسي ، في وقت نفت فيه قوات حرس الثورة في بيان الرواية الهوليودية للارهابيين الامريكيين التي زعمت ان زوارق الحرس ضايقت السفن الحربية الامريكية، مؤكدة ان الوثائق تثبت عكس ذلك.

واشار ظريف في تغريدته الى ان القوات الامريكية جاءت من مسافة سبعة الاف ميل الى سواحل الخليج الفارسي المتعلقة بايران وهي تضايق حركة بحارتنا.

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