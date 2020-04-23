وزير الصناعة : متوسط انتاج الفولاذ الخام في البلاد فاق مثيله العالمي

وفي مراسم افتتاح المرحلة الاولى من مجمع المنيوم الجنوب صباح اليوم الخميس في محافظة فارس جنوب البلاد، اضاف رحماني أن ايران وصلت خلال السنوات الست الماضية الى المرتبة العاشرة على مستوى العالم في انتاج الصلب ، كما ارتفع انتاج محصولات الفولاذ الى 9 بالمئة.

كما اشار الى ان ايران تحتل المرتبة 18 بين دول العالم في انتاج الالمنيوم لكنها قفزت الى المرتبة 14 بافتتاح المرحلة الأولى من مجمع المنيوم الجنوب، وقبله مصنع جاجرم للألمنيوم في محافظة خراسان الشمالية.

واكد ان مجمع المنيوم الجنوب سيتحول الى منشأة كبيرة لانتاج هذا المعدن على غرار مجمع عسلوية لانتاج الغاز في الخليج الفارسي ، وسينتج سنويا 300 الف طن من سبائك الالمنيوم كل عام.

واوضح ان منتجات هذا المصنع تدخل في صناعات الجو فضاء ، والصناعات الدفاعية وصناعة السيارات ، والبناء والكهرباء وغيرها.

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