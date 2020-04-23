تبادل المعلومات بين إيران وروسيا لمواجهة كورونا

وبحسب تقرير لوزارة الصحة اليوم الخميس، عُقد صباح اليوم مؤتمر عبر الفيديو لممثلي وزيري الصحة الإيراني والروسي بحضور "محسن أسدي لاري" ، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة، ممثلا إيران، ومساعد وزير الصحة الروسي "ألكساندرا درانوفا".

وخلال اللقاء تبادل الجانبان آخر المعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها الدولتان لمكافحة انتشار مرض كورونا وإجراءات منع انتشار المرض ، والنجاح العلمي والصحي للبلدين للسيطرة على المرض.

علما ان عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ في روسيا حتى هذه الساعة، 62,773 شخصا وعدد الوفيات 555 فيما تعافى 4891 .

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