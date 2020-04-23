٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٦:١٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83762345
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وزير الصحة : الوفيات اليومية في ايران بسبب كورونا انخفضت الى الثلث خلال 3 اسابيع

وزير الصحة : الوفيات اليومية في ايران بسبب كورونا انخفضت الى الثلث خلال 3 اسابيع

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي أنه أبلغ وزراء الصحة في دول العالم أن الوفيات اليومية في ايران بسبب كورونا انخفضت الى الثلث خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة ، كما انخفضت نسبة الاصابات الى 40 بالمائة ، وهذا مبعث فخر للجمهورية الاسلامية في ظل ظروف الحظر القاسية.

وبعد اجتماع جرى اليوم الخميس عبر الفيديو كنفرانس ضم وزراء صحة العالم ومنظمة الصحة العالمية ، قال مسعود نمكي ، أن ايران اختيرت بمعية خمس دول لنقل تجاربها وخبراتها الى البلدان الاخرى.

واعتبر نمكي ان اختيار ايران من بين شرق المتوسط لهذه المهمة يعد انجازا كبيرا لبلد يواجه الحظر الشديد ، وبارك الوزير نمكي هذا النجاح معربا عن الأمل في مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية حتى تسجيل رقم قياسي في محاربة كورونا .

واشار وزير الصحة الى انه طلب من منظمة الصحة العالمية ممارسة الضغوط لرفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني ، والعمل على تخفيف الضغوط عن الدول الفقيرة.

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