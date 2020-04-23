٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٦:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83762365
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الجلسة القرانیة لقائد الثورة الاسلامیة تبث مباشرة من قناة المعارف

الجلسة القرانیة لقائد الثورة الاسلامیة تبث مباشرة من قناة المعارف

طهران/ 23 نیسان/ ابریل/ ارنا - یقیم قائد الثورة الاسلامیة ایة الله السید علی الخامنئی مساء السبت القادم الاول من شهر رمضان المبارک جلسة قرآنیة یتم بثها بشکل مباشر عبر قناة المعارف فی التلفزیون الایرانی.

وبسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا فان عددا قليلا من قراء وحفظة القرآن سيشاركون في الجلسة ، مع مراعاة التعليمات الصحية.

ومن بين القراء المشاركين في الجلسة التي ستعقد الساعة السادسة مساء ، سيد جواد حسيني وأميد حسيني نجاد ، وقاسم مقدمي .

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