الجلسة القرانیة لقائد الثورة الاسلامیة تبث مباشرة من قناة المعارف

وبسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا فان عددا قليلا من قراء وحفظة القرآن سيشاركون في الجلسة ، مع مراعاة التعليمات الصحية.

ومن بين القراء المشاركين في الجلسة التي ستعقد الساعة السادسة مساء ، سيد جواد حسيني وأميد حسيني نجاد ، وقاسم مقدمي .

انتهى** 2344