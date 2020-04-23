روسيا ترفض ادعاء امريكا بانتهاك إيران قرار مجلس الأمن بإطلاق القمر الصناعي

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي عقد في وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس بدون حضور المراسلين، وردا على سؤال لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية، بشان تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو: اضافت "ماريا زاخاروفا " إن الولايات المتحدة تعمل بجد منذ بعض الوقت، لتبرأ نفسها من الإدانة العالمية لانتهاكها القرار 2231 ، وبالتالي تتهم إيران.

وتابعت : نعتبر تكتيك الولايات المتحدة هذا باطلا ورفضنا مثل هذه الخطوة في مجلس الأمن، موضحة إن القرار 2231 لمجلس الأمن والاتفاق النووي، لا يمنع إيران من التواجد السلمي في شؤون الفضاء، كما ان ادعاء الولايات المتحدة أن الصواريخ الفضائية الإيرانية يمكن أن تحمل أسلحة نووية، لا أساس له.

وقالت زاخاروفا: إن إيران لم تنتج قط أسلحة نووية ولن يكون لديها مثل هذه الأسلحة في المستقبل، فيما الولايات المتحدة تطور قدراتها الصاروخية والنووية.

وقد اطلق الحرس الثوري صباح امس الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1".

واطلق القمر الصناعي "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

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