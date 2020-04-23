كدخدائي: القرار الاممي 2231 لا يمنع الانشطة الصاروخية الايرانية بصورة مطلقة

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، ان القرار 2231 لا يمنع الانشطة الصاروخية بصورة مطلقة. سائر حالات المنع تشمل فقط الصواريخ المصممة لحمل الرؤوس النووية.

واضاف استاذ القانون في جامعة طهران، انه وفي ضوء سلمية البرامج النووية والصاروخية الايرانيةـ فان مزاعم المسؤولين الاميركيين والاوروبيين تفتقد للصفة القانونية.

وقد اطلق الحرس الثوري صباح الاربعاء بنجاح اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية يحمل اسم "نور-1" بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

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