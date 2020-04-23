ولايتي يؤكد ضرورة بذل جهود مضاعفة لانجاز الابحاث المتعلقة بمكافحة كورونا

وفي كلمته اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الابحاث في مستشفى "مسيح دانشوري" بطهران بحضور الاطباء واعضاء الهيئة العلمية وعدد من المتخصصين قال ولايتي، انه وفي ضوء السيطرة النسبية الحاصلة في شؤون العلاج والنجاحات اللافتة في السيطرة على المرض رغم وجود بعض النقاط الغامضة في التشخيص والعلاج فمن الضروري على مجلس الابحاث التابع لمركز ابحاث السل والامراض الرئوية في مستشفى "مسيح دانشوري" ان يعير اولوية اكبر للابحاث المتعلقة بمرض "كوفيد-19" وان يتابع اجراءات جادة في المسار العلمي وانجاز الابحاث الواسعة.

واضاف رئيس مستشفى "مسيح دانشوري"، رغم الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا المرض حديث الظهور ، فمن الضروري تطوير الانشطة الجادة المتعلقة به وياتي في الدرجة الاولى توفير الامكانيات العلاجية واعداد الاماكن المناسبة والمجهزة بالمعدات اللازمة للمرضى وتوفير الادوية المؤثرة لخفض الاضرار الناجمة عنه.

كما اكد ولايتي ضرورة اجراء الابحاث في مجال الادوية للتوصل الى الادوية المؤثرة المعالجة للمرض.

واشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية منذ اكثر من شهرين في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا في البلاد والانجازت التي تحققت في هذا المجال ومنها ان عدد الوفيات في غرفة العناية المركزة "آي سي يو" يبلغ نحو 15 بالمائة للمعدل العالمي ويبلغ في مستشفى "مسيج دانشوري" اقل من 8 بالمائة.

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