البرلمان الروسي يعلن دعمه لاطلاق ايران القمر الصناعي العسكري "نور-1"

واضاف سلوتسكي في تصريح له الخميس، ان مفهوم القمر الصناعي العسكري لا يعني حمل الاسلحة العسكرية ولا ينبغي تصور مثل هذا الامر ازاء الخطوة الفضائية الايرانية.

كما رفض رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ الروسي) مزاعم اميركا القاضية بان ايران انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بسبب اطلاقها القمر الصناعي العسكري "نور-1".

وقال كنستانتين كاساتشوف في تصريح للصحفيين الاربعاء في موسكو، لا يوجد اي قرار ملزم لايران بعدم القيام بهذا العمل.

واضاف، ان تصريحات المسؤولين الايرانيين حول اطلاق القمر الصناعي العسكري "نور-1" والذي لا ينتهك قرار مجلس الامن الدولي، صائبة لانها لا تحمل معدات نووية.

واكد السناتور الروسي قائلا، انه ينبغي الانتباه الى ان مفهوم القمر الصناعي العسكري لا يعني انه مزود بالسلاح.

بدورها رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم اميركا القاضية بان ايران انتهكت القرار الاممي 2331 وقالت، إن إيران لم تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 بإطلاق القمر الصناعي "نور 1 " وان مزاعم الجانب الامريكي لا أساس لها.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي عقد في وزارة الخارجية الروسية الخميس بدون حضور المراسلين، قالت زاخاروفا ردا على سؤال لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" ، بشان تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو: ان الولايات المتحدة تعمل بجد منذ بعض الوقت، لتبرئ نفسها من الإدانة العالمية لانتهاكها القرار 2231 ، وبالتالي تتهم إيران.

وتابعت : اننا نعتبر تكتيك الولايات المتحدة هذا باطلا ورفضنا مثل هذه الخطوة في مجلس الأمن، موضحة إن القرار 2231 والاتفاق النووي، لا يمنع إيران من النشاط السلمي في شؤون الفضاء، كما ان ادعاء الولايات المتحدة أن الصواريخ الفضائية الإيرانية يمكن أن تحمل أسلحة نووية، لا أساس له.

وقالت زاخاروفا: إن إيران لم تنتج قط أسلحة نووية ولن يكون لديها مثل هذه الأسلحة في المستقبل، فيما الولايات المتحدة تطور قدراتها الصاروخية والنووية.

واطلق الحرس الثوري صباح الاربعاء القمر الصناعي "نور-1"وهو اول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية بواسطة الصاروخ حامل الاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل وثنائي الوقود؛ الصلب والسائل، من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

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