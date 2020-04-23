السبت اول ايام شهر رمضان المبارك في ايران

واشار علي رضا موحد نجاد في تصريح له مساء الخميس الى ان نحو 100 فريق شارك في عملية الاستهلال لشهر رمضان في مختلف مدن البلاد وقال، انه وفقا للتقارير الواصلة الى مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية لم تتم رؤية الهلال مساء الخميس لذا فان يوم الجمعة سيكون المتتم لشهر شعبان ويوم السبت اول ايام شهر رمضان المبارك.

واصدر المكتب الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات سماحة آية الله العظمى الخامنئي تقريرا بهذا الصدد اعلن فيه بان فرق الاستهلال والرصد قامت بعملية الاستهلال في مختلف مناطق البلاد مساء الخميس ولم تتم رؤية الهلال في المناطق التي كانت فيها السماء صافية وكذلك في المناطق التي كانت فيها السماء غائمة او مغبرة.

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