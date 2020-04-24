وفيق السامرائي: اطلاق ايران القمر الصناعي يدل على تقدمها العلمي

وقال السامرائي على صفحته الشخصية في "الفيسبوك"، الخميس، : ان "إيران نجحت رغم شدتها باطلاق قمر صناعي عسكري ما يدل على تقدم علمي، وقد تغيرت الظروف والمعطيات".

واكد انه على أميركا تغيير قواعد اللعبة وتعديل سلوكها في توازنات المنطقة الخليجية بلا تأخير "وكفى احتكاكا وتهديدات واغتيالات وعقوبات احادية".

وأشار السامرائي الى، انه "من مصلحة بريطانيا وأوروبا وحتى أميركا صياغة معادلة خليجية جديدة تمنع هيمنة محتملة للطرف الآخر في حرب باردة طويلة ليست سهلة".

وأوضح، "لندع الخليجيين وطرفي الخليج (الفارسي) وجوارهم يحلون مشاكلهم بينهم ودول عربية ثرية تزداد تباعدا وعداء بينها ولندعم من يقف معنا بصدق، ونراقب ونتصرف بهدوء (بوسائل) كفوءة نمتلكها، ولا نقيد يدا ونطلق أخرى بغير حساب حساس، ولنسمح لهم بالتسلح الدفاعي (التقليدي) بلا تمييز كبير، فهذا يعزز فرص السلام، ولنزودهم جميعا بما (نراه) دفاعيا، بيعا، ونمنع وقوع منابع الطاقة بيد غير أمينة، ونمنع الاحتكار والانهيار النفطي، وتغيير قواعد العداء ونضمن مصالحنا ونعزز الأقرب إلينا بما نراه".

ولفت، ان "أشد الحروب الباردة على الأبواب تبدو مقبلة للأسف رغم وصفات ترامب لعلاقاته وصداقاته الممتازة والجيدة جدا والرائعة.. وكلها عبارات وهم انتخابية".

وأكد السامرائي على ان "بريطانيا وأوروبا وأميركا وإيران وتركيا.. تتصدى لفايروس كورونا ووهان الخبيث بإرادة عظيمة رغم فداحة الخسائر والتضحيات، واحتمالات الانتشار في كل القارات واردة"، لافتا "ان الفايروس يفتك ويهيئ فرصا للمتربصين لكن قوى الخير أقوى".

وتابع "لنتجه في العالم الحر لحماية حريتنا ووجودنا ومصلحة أجيالنا من تهديد ناعم مستقبلي خطير ونمتلك عوامل القوة الراسخة بلا حروب عسكرية".

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