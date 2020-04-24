آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر تحديث : الجمعة 24 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي
- اجمالي عدد الاصابات :2،725،995 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 191063 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين 749539شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
الولایات المتحدة الأمريكية، المصابون : 886709 - الوفيات :50243 - المتعافون :85922
اسبانیا، المصابون : 213024 - الوفيات : 22157 - المتعافون :89250
ايطاليا، الاصابات : 189973 – الوفيات : 25549 - المتعافون :57576
فرنسا، المصابون : 158153 - الوفيات : 21,856- المتعافون :42088
المانيا ، المصابون : 153,129 - الوفيات :5,575 – المتعافون :103300
بريطانيا، المصابون : 138,078 الوفيات : 18,738 - المتعافون : -
تركيا، المصابون : 101790 – الوفيات:2491 – المتعافون: 18491
ایران، المصابون :87026- الوفيات : 5,481 - المتعافون :64843
الصين، المصابون : 82,804 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,257
روسيا، المصابون :62733– الوفيات:555 – المتعافون : 4891
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