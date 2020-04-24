٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83762654
٠ Persons

سمات

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /23 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انحاء العالم لغاية اليوم الجمعة على الشكل التالي :

آخر تحديث : الجمعة 24 نيسان 2020 – الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي

- اجمالي عدد الاصابات :2،725،995 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات :  191063 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين 749539شخصا     

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

الولایات المتحدة الأمريكية، المصابون : 886709 - الوفيات :50243  - المتعافون :85922                

اسبانیا، المصابون : 213024 - الوفيات :  22157 - المتعافون :89250

ايطاليا، الاصابات : 189973 – الوفيات : 25549 - المتعافون :57576

فرنسا، المصابون : 158153 - الوفيات : 21,856- المتعافون :42088

المانيا ، المصابون : 153,129 - الوفيات :5,575  – المتعافون :103300

بريطانيا، المصابون : 138,078 الوفيات : 18,738 - المتعافون  :  -

تركيا، المصابون : 101790 – الوفيات:2491 – المتعافون: 18491

ایران، المصابون :87026-  الوفيات : 5,481 - المتعافون :64843

الصين، المصابون : 82,804 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,257

روسيا، المصابون :62733– الوفيات:555 – المتعافون :  4891

انتهى** 1453

  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 2 =