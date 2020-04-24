رغم الحظر الاميركي الجائر قمنا بتصدير البضائع الى 128 بلدا

وقال مير اشرفي :ما يقرب من 70 بالمائة من تجارتنا الخارجية مع الدول الاسيوية واوروبا هي شريكنا الثاني وبلغت قيمة التجارة الخارجية للبلاد في العام الايراني الماضي 85 مليارا و107 مليون دولار .

وأضاف أن قيمة الصادرات الايرانية 41 مليارا و370 مليون دولار .

واكد بانه تم تصدير البضائع الى 128 بلدا واستيراد البضائع من 112 بلدا في العام الايراني الماضي و قامت ايران بتصدير البضائع الى 40 بلدا اوروبيا و21 بلدا اسيويا و28 بلدا افريقيا و12 بلدا امريكيا بالاضافة الى استيراد البضائع من 41 بلدا اوروبيا و31 بلدا اسيويا و12 بلدا امريكيا و11 بلدا افريقيا.

وقال ان اكبر الشركاء التجاريين للبلاد هم القارات الاسيوية والاوروبية والافريقية حيث يتجاوز حجم التجارة الخارجية الايرانية مع أسيا اكثر من 57 مليار دولار.

انتهى** 1453**