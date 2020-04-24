منظمة الصحة العالمية تعتبر إيران دولة قوية في النظام الصحي

واضاف نمكي ان ايران تمتلك نظام الرعاية الصحية والعلاجية الفريدة في المنطقة ولاحظت منظمة الصحة العالمية في ربيع العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2020) حينما شهد البلاد فيضانات عديدة وكان الجميع ينتظرون انتشار الامراض المعدية لكن لم يكن لدينا حتى وباء واحد في ايران وفي التعبئة العامة للسيطرة على ضغط الدم تم رصد حوالي 75 بالمائة من السكان ما يعادل اكثر من 30 مليون شخص.

واكد ان منظمة الصحة العالمية تعترف بان ايران دولة قوية في مجال النظام الصحي ولدينا علاقات جيدة وصادقة وحميمة مع هذه المنظمة العالمية في مجال مرض كوفيد 19 ونرسل تقاريرنا بانتظام الى مكتبها في شرق البحر الابيض المتوسط ومقرها في جنيف ولدينا اتصالات مستمرة معها.

واضاف، لحسن الحظ في الاشهر الاخيرة نقلنا تجاربنا في مجال مكافحة فيروس كورونا الى منظمة الصحة العالمية وكذلك نستخدم البروتوكولات الخاصة لهذه المنظمة ولاتعرف ايران واي دولة اخرى في العالم مرض كوفيد 19 جيدا ويجب علينا جميعا لعب الشطرنج في التعامل مع هذا الفيروس.

واعرب نمكي عن امله بان يضعف هذا الفيروس العدواني والمتمرد في القريب العاجل.

انتهى** 1453