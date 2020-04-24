ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 5574 شخصا

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1168 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 88 الفا و 194 حالة لغاية الآن بينهم 3121 في وضع حرج.

وصرح أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 66 الفا و596 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 88 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 5297 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : إن 399 الفا و927شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

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