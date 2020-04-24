ثالث شحنة من المساعدات الطبية القطرية تصل الى ايران

وتحتوي الطائرة على أكثر من 15 طنا من السلع والمعدات الطبية التي تبرعت بها الحكومة القطرية لإيران لمواجهة فيروس كورونا.

وأرسلت الحكومة القطرية شحنتين من الإمدادات الصحية والطبية خلال 45 يوما ماضيا ، وهذه هي الشحنة الثالثة من المساعدات القطرية تصل الى إيران.

و أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس روحاني الثلاثاء الماضي، عن تمنياته بالتوفيق والصحة للحكومة والشعب الايراني وجميع المسلمين في العالم، مؤكدا على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع للحد من تفشي فيروس كورونا ومكافحته.

ونوه الى ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وقطر، مؤكدا على ضرورة بذل مسؤولي البلدين جهودهم في هذا السياق.

واشار الشيخ تميم الى الحظر الاميركي الظالم ضد ايران، واعتبر ان العالم يواجه اليوم ظروفا استثنائية، مؤكدا ضرورة رفع هذا الحظر وان تتحرك جميع الدول في سياق الظروف الجديدة.

وأعرب عن أسفه لاستمرار المشاكل في المنطقة، آملا بوقف نيران الحرب في سوريا واليمن والبحث عن حلول لمعالجة مشاكل المنطقة عبر تنمية التعاون وبذل الجهود الشاملة.

انتهى** 1453