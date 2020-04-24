الرئيس روحاني: اطلاق القمر الصناعي "نور" الى الفضاء نجاح وطني قيم

وفي حواره مع القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، وصف الرئيس روحاني الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور1" الى الفضاء نجاحا قيما ووطنيا، داعيا الى ابلاغ شكره وتقديره لجميع العاملين في مجال الجوفضاء وجميع الخبراء الفضائيين في الحرس الثوري.

واشاد رئيس الجمهورية بالمواكبة والتعاون المؤثر من جانب قوات حرس الثورة الاسلامية خاصة التعبويين في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ومن ضمن ذلك تقديم الخدمات الصحية في اطار مشروع الفحص الطبي للكشف عن الاصابة بالفيروس ووضع الامكانيات الطبية والصحية تحت التصرف لمعالجة المصابين وقال، ان هنالك تضامنا ووحدة وتلاحما ممتازا في البلاد لمكافحة فيروس كورونا مما ساعد بصورة مؤثرة في هذا السياق الى جانب قدرات وفاعلية الكوادر الطبية والصحية.

واكد بان الوحدة والتلاحم بين جميع القوى في مواجهة كورونا ادى الى طمانة الشعب في هذه الظروف الصعبة وعلينا بذل الجهود للاستفادة من هذه الاجواء لتحقيق النجاح في سائر المجالات واضاف، ان الجهود الجماعية المنسقة ومن دون توتر بين جميع القوى الى جانب بعضها بعضا مؤشر الى قدرات وفاعلية الدولة في مواجهة فيروس تفشى في دول العالم.

واشار رئيس الجمهورية الى بعض التحركات الاجنبية في المنطقة وضرورة الحفظ على اليقظة امام هذه التحركات واضاف، ان القدرات والطاقات والجهوزية الدفاعية للقوات المسلحة في البلاد خاصة حرس الثورة الاسلامية في اطار الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب في المنطقة حظيت على الدوام بترحيب احرار العالم.

يتبع ** 2342