وفاة آیة الله ابراهیم امیني

وكان آية الله ابراهيم اميني نجف آبادي قد رقد في المستشفى عدة مرات خلال الاشهر الاخيرة وكان راقدا في مستشفى "الشهيد بهشتي" في مدينة قم خلال الايام الاخيرة.

وكان آية الله اميني نائبا للرئيس الاسبق لمجلس خبراء القيادة وعضوا في رابطة الاساتذة في قم وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام وامام الجمعة في قم حتى العام 2005 ومن التلامذة البارزين لآية الله بروجردي والامام الخميني (رض) والعلامة طباطبائي.

كما كان عضوا في مجلس مراجعة الدستور وفي بداية الثورة كان مندوبا للامام الخميني (رض) في مدن نهاوند وهرمزكان ومازندران وهمدان وملاير.

وكان آية الله اميني عضوا في المجلس الاعلى لمجمع "اهل البيت (ع)" العالمي.

انتهى ** 2342