روحاني يوعز لوزارة الصحة باعداد تقرير دقيق حول مدى امكانية إعادة فتح الأماكن الدينية

واشار الرئيس روحاني في حوار الجمعة مع وزير الصحة إلى حلول شهر رمضان المبارك، وأضاف إن إعادة فتح الأماكن المقدسة والمساجد واستئناف النشاط فيها مع الالتزام الكامل بالتعليمات والتوصيات الصحية هو أحد الهواجس المهمة للحكومة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وفي هذا الصدد، يجب مضاعفة الجهود لتحقيق ذلك.

وأشاد بالدعم والتعاون والجهود الدؤوبة للأوساط الدينية والشباب في الهيئات الدينية والمساجد في ظل هذه الظروف وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين ، مؤكدا ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في مختلف الاجواء .

كما أشار الرئيس روحاني إلى ضرورة تقوية الشركات المعرفية وتركيز وزارة الصحة على تطوير التعاون مع هذا القطاع في إنتاج اختبارات الأجسام المضادة ، والاستفادة من جميع الطاقات والامكانيات وجميع المختصين الاكفاء في البلاد.

واوعز رئيس الجمهورية لوزير الصحة بتقديم تقرير مفصل عن الوضع في محافظات البلاد في مواجهة كورونا لدراسته خلال اجتماع رؤساء اللجان الوطنية لمكافحة كورونا السبت واتخاذ القرارات اللازمة.

بدوره قدم وزير الصحة سعيد نمكي تقريرا عن اوضاع مكافحة مرض كورونا في محافظات البلاد وكيفية التنسيق والتعاون مع الاجهزة الأخرى في إعادة انشطة المهن الحرة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة كيفية إعادة فتح الاماكن الدينية وإبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا .

انتهى ** 2342