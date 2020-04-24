ربيعي: الحكومة تعمل على ازالة العقبات من طريق انشطة منظمات المجتمع المدني

وفي تصريح ادلى به الجمعة لمراسل وكالة "ارنا" اثر تفقده لمشروع مركز "اميد فردا / امل الغد" الخيري للتاهيل النفسي للامراض العصبية، اكد ربيعي ضرورة تنمية الخير الجماعي في المجتمع الايراني خاصة في مرحلة تفشي فيروس كورونا.

واضاف، ان حكومة التدبير والامل (الحكومة الحالية) بذلت جهودها في سياق تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني وتوفير التسهيلات اللازمة لها من اجل ازالة العقبات التي تعترض سبيلها.

وقال ربيعي، ان الكثير من الانشطة قد انجزت في مجال تطوير خدمات منظمات المجتمع المدني ولكن مازال هنالك الكثير من الاعمال لا بد من انجازها معا الى جانب بعضنا بعضا.

وصرح بان الكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية قد تبلورت اليوم في المدارس والجامعات بمشاركة عفوية من مختلف الشرائح الاجتماعية تحت عنوان "الخير الجمعي" والتي تنشط في مختلف المجالات.

انتهى ** 2342