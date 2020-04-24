السفير الايراني في سراييفو يهنئ مسؤولي وشعب البوسنة بحلول شهر رمضان

جاء ذلك في برقيات منفصلة بعثها السفير حيدري الجمعة الى رئيس مجلس الرئاسة شفيق جعفروفيتش ورئيس العلماء رئيس المجتمع الاسلامي حسين كاوازوفيتش ووزيرة الخارجية بيسرا توركوفيتش وسائر الوزراء المسلمين في البوسنة والهرسك، هنأهم فيها بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا الصحة والسعادة والتوفيق للشعب والحكومة في هذا البلد.

واضاف، انني اذ اهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، آمل عبر القضاء سريعا على فيروس كورونا في جميع انحاء العالم ومن ضمنه البوسنة والهرسك، بمستقبل زاخر بالاستقرار والتقدم والتضامن لشعب البوسنة والهرسك.

ودعا السفير الايراني الباري تعالى بان يمّن ببركاته على الامة الاسلامية جمعاء في شهر رمضان، شهر الرحمة والمغفرة.

كما اتصل السفير حيدري هاتفيا مع رئيس حزب العمل الديمقراطي ونائب رئيس مجلس القوميات في البوسنة والهرسك باقر عزت بيغوفيتش، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وتبادل معه وجهات النظر حول احدث الاوضاع المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** 2342