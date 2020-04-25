آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران / 24 نيسان / ابريل /ارنا- اعتبر قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة، الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم بانها قوة كبرى، مؤكدا بانه ليس بامكان اميركا وحتى اكبر منها ان ترتكب اي حماقة.