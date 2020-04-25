٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:١٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83763565
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /25 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم السبت على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 2,831,906  شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 197,318  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :807,014  شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون :  925,232- الوفيات :  52,193 - المتعافون : 110,432

اسبانیا، المصابون : 219,764 - الوفيات :  22,193 - المتعافون :92,355

ايطاليا، الاصابات : 192,994  – الوفيات : 25,969 - المتعافون : 60,498

فرنسا، المصابون : 159,828 - الوفيات : 22,245 - المتعافون :  43,493

المانيا ، المصابون : 154,999 - الوفيات :5,760  – المتعافون : 106,800

بريطانيا، المصابون : 143,464 الوفيات : 19,506 - المتعافون  :  -

تركيا، المصابون : 104,912 – الوفيات: 2,600 – المتعافون: 21,737

ایران، المصابون : 88,194 -  الوفيات : 5,574 - المتعافون : 66,596

الصين، المصابون : 82,816 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,366

روسيا، المصابون : 68,622 – الوفيات: 615 – المتعافون :  5568

انتهى** 2344 

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