آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,831,906 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 197,318 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :807,014 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 925,232- الوفيات : 52,193 - المتعافون : 110,432
اسبانیا، المصابون : 219,764 - الوفيات : 22,193 - المتعافون :92,355
ايطاليا، الاصابات : 192,994 – الوفيات : 25,969 - المتعافون : 60,498
فرنسا، المصابون : 159,828 - الوفيات : 22,245 - المتعافون : 43,493
المانيا ، المصابون : 154,999 - الوفيات :5,760 – المتعافون : 106,800
بريطانيا، المصابون : 143,464 الوفيات : 19,506 - المتعافون : -
تركيا، المصابون : 104,912 – الوفيات: 2,600 – المتعافون: 21,737
ایران، المصابون : 88,194 - الوفيات : 5,574 - المتعافون : 66,596
الصين، المصابون : 82,816 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,366
روسيا، المصابون : 68,622 – الوفيات: 615 – المتعافون : 5568
انتهى** 2344
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