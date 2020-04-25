نمو إنتاج الصلب في إيران يتجاوز المتوسط العالمي

وفقا لإحصاءات ايميدرو من رابطة الصلب العالمية، فان انتاج الصلب انخفض في العالم بنسبة 6.1 في المائة في مارس، كما ان نسبة إجمالي الانخفاض بلغت 1.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة للاشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

تشير الإحصائيات إلى أن تركيا، المنافس الإقليمي لإيران في انتاج الصلب، حققت نموا بنسبة 4.1 في المائة في مارس، وأن بلادنا تتمتع بأداء كبير بالمنطقة في انتاج الصلب.

كما شهدت الصين (أكبر منتج للصلب في العالم) انخفاضا بنسبة 1.7 في المائة في الإنتاج في مارس، ولكنها حققت نموا بنسبة 1.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة العالمية للصلب انخفاضا بنسبة 13.9 في المائة في إنتاج الهند من الصلب، و 9.7 في المائة في اليابان و 7.9 في المائة في كوريا الجنوبية، وفي الواقع استمر المنتجون الرئيسيون لهذا المعدن الاستراتيجي في الانخفاض.

في تقريرها الصادر في يناير 2020، أعلنت الرابطة العالمية للصلب أن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني سيزيد بأكثر من 20 مرة مقارنة بالعالم.

تشير الدراسات إلى أنه في يناير 2020، ارتفع إنتاج إيران من الفولاذ الخام بنسبة 46.7 في المائة، فيما زاد الإنتاج العالمي من هذا المعدن الاستراتيجي بنسبة 2.1 في المائة.

في الشهر الأول من عام 2020، أفادت الرابطة العالمية للصلب أن إيران أنتجت 2 مليون و895 الف طن من الفولاذ الخام ، بزيادة 46.7 في المائة مقارنة بإنتاج العام الماضي البالغ 1.971 مليون طن.

وبلغ الإنتاج في 64 دولة منتجة للصلب في العالم في يناير 2020، نحو 154 مليوناً و 436 ألف طن، مما يشير إلى زيادة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان هذا الرقم في يناير من العام الماضي 151 مليوناً و 228 ألف طن.

في يناير 2020، كانت الصين أكبر صانع للصلب في العالم بـ 84 مليون و 269 ألف طن، والهند بـ 9 ملايين و 228 ألف طن، واليابان بـ 8 ملايين و 224 ألف طن، والولايات المتحدة بـ 7 ملايين و 707 آلاف طن وروسيا بـ 6 ملايين طن.

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