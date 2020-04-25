الممثلة الإيرانية "فاطمة معتمد آريا" سفيرة اليونسكو للصحة النفسية

وكانت معتمد آريا قد بدأت تعاونها رسميا مع المجموعة العلمية لأطباء الصحة النفسية في إيران وممثلية اليونسكو عبر حملة "أنا أتكلم".

وأكدت الدكتورة "مريم رسوليان" رئيسة الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران أن اختيار معتمد آريا يهدف لفت انتباه الرأي العام إلى ضرورة التركيز على الصحة النفسية.

وأشارت إلى أنه ومع تفشي الكورونا فقد طرأت تغييرات كثيرة على الوضع العائلي والاقتصادي والاجتماعي لكافة أعضاء المجتمع، تركت آثارا كثيرة على الصحة النفسية لدى الناس، ما يحتم الانتباه أكثر إلى موضوع صحة النفس.

ونشرت فاطمة معتمد آريا مقطع فيديو ركزت فيه على ضرورة الانتباه إلى الصحة النفسية إلى جانب صحة الجسم، قالت فيه: مئات الملايين في شتى أنحاء العالم مصابون بمشاكل نفسية، لكن يمكن التغلب على هذا المرض من خلال الوعي.

وشددت في الفيديو على ضرورة عدم وصم المصابين بالأمراض النفسية، إلى جانب عدم الارتباك أمامها، وقالت: من اليوم فصاعدا بصفتي سفيرة للصحة النفسية سوف أتحدث أكثر عن ذلك.

وفي إطار مهمتها سوف تعكف الممثلة القديرة فاطمة معتمد آريا وخلال عامين على التوعية في مجال الصحة النفسية.

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