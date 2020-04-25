٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:١٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83763808
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روحاني : على المواطنين آخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد

روحاني : على المواطنين آخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد

طهران/ 25 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ، أن المسؤولين في القطاع الصحي ومراجع الدين حريصون على سلامة وصحة المواطنين، ويدرسون في الوقت ذاته امكانية فتح المراكز الدينية كالمساجد والعتبات المقدسة، الأمر الذي يبعث على الأمل انه في حال ارتفاع شاخص السيطرة على انتشار فيروس كورونا يكون بالامكان فتح المراكز الدينية ضمن الشروط والتعليمات الصحية المناسبة.

وفي جلسة للمركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت ، اشار روحاني الى تقارير وزارة الصحة بشأن التوصل الى نتائج مرضية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا ، معتبرا النتائج تبعث على الفخر والاعتزاز .

كما أكد انه في حال استمرار الجهود الصحية وتعاون المواطنين بهذه الوتيرة فبالامكان قطع سلسلة انتشار الفيروس بشكل ملحوظ.

وفي جلسة اليوم قدمت اللجان ذات العلاقة نتائج دراساتها بشأن إعادة افتتاح المراكز الدينية ، كما كلفت وزارة الصحة بدراسة هذه النتائج حتى الرابع من ايار / مايو القادم ، ووضع التعليمات اللازمة وتقرير ما اذا كان بالامكان فتح هذه الاماكن في باقي ايام شهر رمضان المبارك لاتاحة الفرصة للمؤمنين ان يؤدوا مراسم الشهر الفضيل في المساجد والعتبات المقدسة.

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