ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5650 شخصا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1134 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 89 الفا و 328 حالة لغاية الان بينهم 3096 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 68 الفا و193 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 76 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5650 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 410 الاف و75 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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