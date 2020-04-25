٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83764030
٠ Persons

سمات

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5650 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5650 شخصا

طهران/ 25 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 89 الفا و328 شخصا، وبوفاة 76 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5650 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1134 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 89 الفا و 328 حالة لغاية الان بينهم  3096  في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 68 الفا  و193 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 76 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5650   شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 410 الاف  و75 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 1 =