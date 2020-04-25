المتحدث باسم الحكومة: التطور التكنولوجي هو حق لایران

وفي اجابته على سؤال مراسل ارنا حول موقف الحكومة من العراقيل والتهم الامريكية ضد ايران قال ربيعي : للاسف الشديد في الوقت الذي نحن في اواسط طريق مكافحة كورونا وان شعوب العالم يجب ان تتحد نسمع هكذا تصريحات. فنحن نعتقد انه يجب ان نسير نحو السلام في المنطقة كي يمكننا مواجهة كورونا وان العالم بحاجة الى الامن والاستقرار الفعلي والنفسي كي يمكنه العبور من هذه المرحلة.

واضاف: ان الادارة الامريكية لازالت متخبطة ونحن نعلم انها تعيش اياما صعبة بعد تفشي فيروس كورونا وبالتأكيد فأن الادارة الامريكية والرئيس ترامب و لتظليل الرأي العام نتيجة الاجراءات غير الناحجة في مكافحة كوفيد 19 وكذلك الاخفاقات الدولية فلا سبيل لهم سوى التصريحات غير المسؤولة وخلط الاوراق .

وقال ربيعي ان الادارة الامريكية تتهم ايران بسبب قيامها بعمل لايتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية بنقض قررات مجلس الامن, مؤكدا انه دون ادنى شك فأن امريكا ستفشل في اثبات ذلك .

يتبع...

*م م