٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83764153
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في برقيات تهنئة بعثها الى رؤساء البرلمانات الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك؛

لاريجاني يتطلع الى مزيد من التآلف بين الامة الاسلامية ببركة الشهر الفضيل

لاريجاني يتطلع الى مزيد من التآلف بين الامة الاسلامية ببركة الشهر الفضيل

طهران / 25 نيسان / ابريل / ارنا – بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" برقيات الى نظرائه في الدول الاسلامية مهنئا اياهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومتطلعا الى مزيد من التماسك والتآلف بين الامة الاسلامية، وداعيا الى اغتنام الفرص المتاحة خلال الشهر الفضيل لحل ازمات ومشاكل المسلمين.

وكتب لاريجاني في برقيات التهنئة الى نظرائه لدى العالم الاسلامي : انه لمن دواعي سروري ان تقبلوا مني احر التهاني بمناسة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الطاعة والابتهال الى الله العلي القدير.

واضاف رئيس البرلمان : ان شهر رمضان، يتيح فرصا ايمانية مغتنمة لتعزيز التماسك والتآلف بين الامة الاسلامية من اجل تجاوز الازمات العالمية والاقليمية.

وتابع : انني على يقين بان تعزيز التماسك والانسجام بين الدول الاسلامية في ظل الظروف الخاصة التي تحكم العالم خلال مرحلة مابعد كورونا، ستؤدي الى مزيد من الامان والاستقرار المستدامين ونمو السلامة على صعيد العالم الاسلامي.

واكد لاريجاني على استعداد مجلس الشورى الاسلامي وترحيبه بتطوير التعاون والتعامل البناء مع سائر البرلمانات الاسلامية وبما يصب في مزيد من التماسك والتآلف للخروج من هذه الازمة العالمية وغيرها من المشاكل التي تحوم بالامة الاسلامية.

انتهى ** ح ع

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