خبير باكستاني مخضرم : اطلاق القمر الصناعي "نور – 1" افشل الضغوط الامريكية القصوى

واضاف "مسعود" في حوار خاص مع مراسل "ارنا" لدى باكستان، ان ايران ورغم ظروف الحظر العصيبة للغاية والضغوط الامريكية، لكنها كشفت من جديد عن اقتدارها الدفاعي وطاقاتها التقنية عبر اطلاق القمر الصناعي العسكري "نور -1".

وقال الجنرال الباكستاني المتقاعد، ان اطلاق هذا القمر الصناعي العسكري، لا يتعارض والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي لان هذا القرار لايقضي بتقليص الانشطة الايرانية ذات الصلة بالمجالات الدفاعية والامن القومي، وعليه فإن ما تروج له امريكا في هذا الخصوص لا اساس له من الصحة.

ولفت الى ان السياسة الوحيدة التي تنتهجها الادارة الامريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب حاليا ضد ايران، تكمن في فرض الضغوط القصوى على هذا البلد، لكن الشعب الايراني الشجاع لم ولن يخضع الى ضغوط البيت الابيض.

واردف الخبير العسكري الباكستاني، ان اطلاق القمر الصناعي "نور – 1" مؤشر على مدى التقدم العلمي والتقني السريع للجمهورية الاسلامية الايرانية، مما يجعلها قادرة على منافسة جميع الدول المتقدمة في هذا المجال.

انتهى ** ح ع