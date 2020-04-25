معارضة أميركا لمنح إيران القرض المطلوب إنتهاك لـ"مبدأ الحق في الصحة الدولي"

وأضاف شمخاني في تغريدته، "يقع على عاتق حكومات الدول الأطراف الأخرى إلتزامان: قطع التعاون مع الحكومة المنتهكة، واتخاذ إجراءات لإنهاء الوضع غير القانوني الموجود. وبما أن أوروبا أعربت على الدوام عن أسفها فقط! فيجب أن نكون أقوياء".

وبحسب رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، فإن الصندوق يقدم 50 مليار دولار كمساعدات طارئة للدول التي تعاني من أزمة كورونا.

وكان بعث محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي في وقت سابق رسالة الى رئيسة صندوق النقد الدولي أعلن فيها عن طلب إيران بالإستفادة من تسهيلات التمويل السريع (RFI) بقيمة نحو 5 مليارات دولار. لكن الولايات المتحدة عارضت الطلب.

انتهى**أ م د