ظريف يؤكد ونظيره القطري على تشكيل حكومة شاملة في افغانستان

وقدم وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في هذا الاتصال، التهاني الى قطر حكومة وشعبا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما استعرض الجانبان الايراني والقطري آخر التطورات في افغانستان والجهود التي تبذلها ايران بهدف ترسيخ الوفاق السياسي وتشكيل حكومة افغانية شاملة.

يأتي ذلك، عقب المحادثات الهاتفية صباح اليوم بين رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" مع امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، حيث هنأ الرئيس روحاني الحكومة والشعب القطريين بحلول الشهر الفضيل.

و وصف الرئيس الايراني والامير القطري في هذا الاتصال، العلاقات بين طهران والدوحة بانها ايجابية وآخذة بالنمو؛ كما اكدا على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى ** ح ع