ظريف يهنئ جميع المسلمين في العالم بحلول شهر رمضان الكريم

جاء ذلك في تغريدة له اليوم السبت باللغة العربية، حيث أعرب ظريف عن أمله في أن يتحقق الأمن والسلام والعدالة والمساواة على وجه المعمورة.

وسأل ظريف الباري سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمال جميع المسلمين في العالم وأن يمن عليهم بالخير والنصر وتجاوز الأزمات، وأن يوحد صفوف أهل الإيمان في هذا الشهر الفضيل.

انتهى**أ م د