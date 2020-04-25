عمدة طهران یتلقی دعوة للمساهمة في حملة مکافحة کورونا الاممیة

ودعت المسؤولة الاممية حناجي الى تقديم نبذة عن تجارب بلدية طهران الناجحة في مجال احتواء ومكافحة وباء كورونا العالمي.

علما ان حملة مكافحة فيروس كورونا الاممية تاسست لدعم النشاطات الاغاثية والانسانية في مجال مكافحة فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وتعمل على وضع خطة علمية وعملانية موحدة لحماية الناس في شتى مدن العالم ولاسيما المدن الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وستبادر بلدية طهران بوصفها واحدة من كبريات المدن المتفوقة في مكافحة واحتواء فيروس كورونا، ستبادر الى طرح تجاربها وآلياتها الناجعة في هذا المجال عبر "حملة مكافحة كورونا" التي اطلقها برنامج السكن الاممي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور"، اعلن في اخر حصيلة انتشار كورنا داخل البلاد، ان عدد الاصابات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 89 الفا و328 شخصا، وبوفاة 76 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية يبلغ عدد المتوفين 5650 شخصا؛ مضيفا ان اجمالي المتعافين من الفيروس في ايران بلغ 68 الفا و193 شخصا لغاية الان.

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