ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات وسط البلاد

وتم ذلك خلال أربع عمليات نفذتها قوات الأمن الداخلي بمحافظة يزد في غضون الأيام الأربعة الأخيرة، من خلال فحص المركبات العابرة من المحافظة.

وتم ضبط نحو 3.5 أطنان من أنواع المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الحالي (الإيراني- بدأ في 21 آذار/مارس).

انتهى**أ م د