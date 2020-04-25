ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات وسط البلاد

وتم ذلك خلال أربع عمليات نفذتها قوات الأمن الداخلي بمحافظة يزد في غضون الأيام الأربعة الأخيرة، من خلال فحص المركبات العابرة من المحافظة.
وتم ضبط نحو 3.5 أطنان من أنواع المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الحالي (الإيراني- بدأ في 21 آذار/مارس).
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يزد/25 نيسان/أبريل/إرنا- أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة يزد (وسط) "العميد محمد رضا ميرحيدري" أن القوات تحت إمرته تمكنت من إلقاء القبض على 10 مهربين كانت بحوزتهم ألف و280 كيلوغراما من المخدرات شملت 847 كغم من الإفيون، و433 كغم من الحشيش.
وتم ذلك خلال أربع عمليات نفذتها قوات الأمن الداخلي بمحافظة يزد في غضون الأيام الأربعة الأخيرة، من خلال فحص المركبات العابرة من المحافظة.
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