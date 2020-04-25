الخارجیة الروسية تعرب عن قلقها ازاء التهديدات الامريكية ضد ايران

وفي تصريح له اليوم السبت، دعا مساعد وزير الخارجية الروسي واشنطن وطهران الى ضبط النفس.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد اعلن في تغريدة له قبل ايام، انه اصدر اوامره للسفن الحربية في الخليج الفارسي باطلاق النار على اية سفينة ايرانية تعترضها وتشكل لها خطرا لها؛ على حد زعمه.

هذا التهديد، واجه ردا حازما من جانب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي"، قوله ان “الولايات المتحدة اختبرت سلوكنا في الماضي وعليها أن تتعظ.. نحن وجهنا الأوامر إلى قواتنا في مياه الخليج الفارسي باستهداف أي سفينة أو قطعة حربية تابعة لقوات الجيش الأمريكي الإرهابي، تقوم بتهديد أمن سفننا غير الحربية أو الحربية”؛ مضيفا أن ما جرى في مياه الخليج الفارسي خلال الأسبوع الماضي ناجم عن فوضى وعدم انضباط لدى الوحدات العسكرية الأمريكية هناك.

وأوضح سلامي أن القوات الأمريكية تعرضت بشكل خطير وغير مهني لسفينة تابعة للحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي قبل أسبوع؛ مشددا على أن أمن المنطقة يشكل جزءاً من ستراتيجية الدفاع عن المصالح البحرية الايرانية.

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