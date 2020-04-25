طهران وسراييفو تؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين البلدين

وهنأ حيدري توركوفيتش والبوسنة والهرسك حكومة وشعبا بحلول شهر رمضان الكريم، راجيا لهم دوام الصحة ومزيد التوفيق.

من جانبها، أعربت توركوفيتش عن تهانيها للسفير والشعب الإيراني بحلول شهر رمضان الفضيل، وأشادت بجهود الجمهورية الإسلامية والأسرة الصحية في إيران في مكافحة فيروس كورونا، متمنية للشعب الإيراني أن يتغلب على التحديات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في القريب العاجل.

كما طلبت من السفير الإيراني أن ينقل تحياتها وتهانيها إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمسؤولين الإيرانيين الآخرين.

وأكد الطرفان خلال الإتصال الهاتفي على ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين البلدين أكثر فأكثر في مختلف المجالات وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين لا سيما في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

انتهى**أ م د