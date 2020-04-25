انطلاق "حملة التعاطف" على صعيد ايران الاسلامية

واستدل البيان بالخطاب المتلفز لقائد الثورة بمناسبة النصف من شعبان، حيث اشار سماحته الى مشاكل بعض المواطين الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ مؤكدا ان "شهر رمضان، هو شهر الانفاق والتضحية ومساعدة الفقراء، وحبذا لو يتم اطلاق حملة واسعة في البلاد من اجل التضامن والمواساة وتقديم المساعدات الايمانية الى المحتاجين، الامر الذي سيخلد ذكرى سعيدة عن هذا العام لدى الاذهان".

واكد البيان، ان الهدف من هذه الحملة بث روح المواساة والتعاطف على صعيد البلاد الاسلامية؛ مبينا ان المواساة وفقا لخطاب قائد الثورة الاسلامية يعني : ان يرى الانسان بأن من واجبه التعاطف مع اخيه المؤمن ودعمه في جميع الامور، بما فيها الفكرية والمالية والجسدية.. وعدم التخلي عن العوائل المسلمة والمواطنين الفقراء نظرا لمعاناتهم وحرمانهم، بل الاهتمام بامورهم ومدّ يد العون اليهم".

ودعا البيان المواطنين الى المساهمة في هذه الحملة الايمانية، ونشر الصور الفوتوغرافية والافلام ذات الصلة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر هشتاغ #حملة_التعاطف .

انتهى ** ح ع