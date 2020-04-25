ربيعي: رئيس الجمهورية سيجتمع قريبا بمسؤولي عدد من المنظمات الخيرية

وفي مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت اعتبر ربيعي شهر رمضان المبارك "شهر الخير الجماعي" وكتب: ان حكومة التدبير والامل سعت على الدوام فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة، لازالة العقبات من امام انشطة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية.

واضاف، رغم ان الكثير من الاجراءات قد انجزت في مجال انشطة مثل هذه المنظمات في البلاد ولكن مازالت هنالك الكثير من الاعمال المتبقية التي ينبغي ان ننجزها معا والى جانبا بعضنا البعض.

واكد مساعد رئيس الجمهورية، انه في هذه الايام التي يتفشى فيها فيروس كورونا فاننا بحاجة الى تنمية الخير الجماعي في المجتمع الايراني اكثر مما مضى واضاف، ان الخير الجماعي قد تبلور اليوم بصورة زاخرة بالمفاهيم واتسع نطاقه ليشمل مختلف المجالات مثل التعليم والرعاية الاجتماعية والمشاورات والمساعدات الفكرية والتاهيل بمختلف اشكاله وكذلك التواجد في المناطق الاقل نموا والمشاركة في بناء المساكن وتوفير فرص العمل.

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